الهايكا تُرسل دعوة عاجلة لقناة التاسعة بسبب مخالفات جسيمة

وجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم السبت 28 مارس 2020، إعلاما بمخالفة ودعوة عاجلة للممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة « التاسعة » للاستماع له على معنى الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وذلك بخصوص ما تم بثه في حلقة 27 مارس من برنامج « لكلنا تونس » وما تضمنه من مخالفات جسيمة مست من قواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بالمبادئ العامة للتعاطي الإعلامي زمن الأزمات.

هذا، وينص الفصل 30 من المرسوم عدد 116 في فقرتيه الثانية والثالثة أنه و »في حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو المخالف للحضور في اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية. وتتضمن الدعوة وجوبا المخالفة المنسوبة للمعني بالأمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد الاستماع للمخالف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا بالإيقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة ولا يمنع عدم حضور المخالف من اتخاذ هذا الإجراء. »

كلمات البحث :الهايكا;قناة التاسعة;مخالفات