الهايكا تُسلط خطايا مالية ضدّ قناة الزيتونة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الأربعاء، تسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية « الزيتونة تي في » وقناة حنبعل وإذاعة « القرآن الكريم » .

وأرجعت الهايكا هذه الخطايا إلى استمرار القناتان والإذاعة في ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن « تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب « إجازة إحداث واستغلال قناة » ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ».

وأشارت الهايكا إلى أنه سبق دعوتهم للتوقف الفوري عن البث وآخرها في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولهم على الإجازة، غير أن استمرارهم في البث يجعلهم في وضعية مخالفة للقانون ويعرضهم للعقوبات الواردة في المرسوم عدد 116.

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