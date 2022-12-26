الهايكا تُسلط خطية مالية ضد التلفزة التونسية بـ20 ألف دينار بسبب تصريح الرئيس

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وذلك خلال التغطية الاستثنائية « تونس تختار » التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى” و « الوطنية الثانية » بتاريخ 17 ديسمبر 2022.

واعتبرت الهايكا أن مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، مؤكدة أن ذلك يعتبر من قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي.

وفي تعليق له على القرار، شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي على أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الانتخابات التسريعية 17 ديسمبر لا يعتبر خرقا للصمت الانتخابي ، مؤكدا أن قرار الهايكا معدُوم وغير شرعي.

وقال ماهر الجديدي في تصريح لإذاعة شمس اف ام، إن المنظومة القانونية لا تمنح الهايكا سلطة في مجال مراقبة الانتخابات وبالتالي ليست لها أي سلطة تجاه وسائل الإعلام في علاقة بمسألة مراقبة الحملة الانتخابية ، مبرزا بأن وحدة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات هي المخول لها مراقبة تغطية وسائل الإعلام للانتخابات.

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