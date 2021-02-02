الهايكا تُسلّط خطية مالية بـ 80 ألف دينار ضدّ قناة الجنوبية

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2021، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة « الجنوبية » في شخص ممثلها القانوني قدرها 80 ألف دينار (80.000 د) .

وأرجعت الهايكا سبب المخالفة إلى ما تضمنه برنامج « الجنوبية الحدث » الذي تم بثه بتاريخ 5 جانفي 2021 وبرنامج « هكة نحبو تونس » الذي تم بثه بتاريخ 7 جانفي 2021 من بث مضمون إعلامي فيه دعاية وتسويق لصورة « محمد العياشي العجرودي » أهم المساهمين في رأس مال شركة « أف أم 3 بروديكسيون » المستغلة للقناة في مخالفة لمقتضيات الفصل 5 نقطة 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

كما قرر مجلس الهايكا عدم إعادة بث البرامج موضوع المخالفة أو استغلال جزء منها وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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