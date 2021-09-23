الهايكا تُسلّط خطية مالية ضد قناة الحوار التونسي

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، تسليط خطية مالية قدرها أربعون 40 ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة « الحوار التونسي » من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.

وتتمثل هذه الخروقات خاصة في بث برامج التسوّق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية المحددة. وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد برامج القناة التي تمّ بثّها بتاريخ 16 و21 أوت 2021.

واعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 30 أفريل 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.

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