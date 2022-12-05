الهايكا تُسلّم وحدات متنقلة لفائدة الإذاعات التونسية

نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يوم 02 ديسمبر 2022، حفل تسليم لثلاث وحدات إذاعية متنقلة لفائدة الإذاعات التونسية، وذلك في إطار مشروع الهيئة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أجل دعم الإذاعات التونسية ما بعد الأزمة الصحية كورونا.

وأكد النوري اللجمي رئيس الهيئة على أهمية الوحدات الإذاعية المتنقلة في مزيد دعم قدرات الإذاعات العمومية والجمعياتية والخاصة في تذليل صعوبات العمل الميداني خاصة على المستوى الجهوي والمحلي بما يعزز إعلام القرب، كما أشار إلى أن هذا المشروع يعتبر مكسب في ظل قلة الإمكانيات خاصة للإذاعات الجمعياتية مما سيسهل تنقلها إلى أماكن بعيدة ومزيد قربها من المواطن في الجهات.

وأكدت راضية السعيدي عضو مجلس الهيئة أنّ مشروع الوحدات الإذاعية المتنقّلة تمّ إنجازه في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الشركاء من خلال سلسلة من جلسات العمل بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة الإذاعة التونسية والمؤسسات الإذاعية الإعلامية الجمعياتية والخاصة من أجل الاقتراب من المواطن التونسي والمواطنة التونسية باختلاف أعمارهم ووضعياتهم الاجتماعية وتبليغ أصواتهم ومشاغلهم، مقدّمة بسطة حول تفاصيل وكيفية ومراحل الإعداد والإنجاز، كما أكّدت أنّ هذه الوحدات تأتي ضمن مشروع شامل تتخلّله سلسلة من الدورات التدريبية ودعم بالتجهيزات الإعلامية لفائدة الإذاعات الجمعياتية.

كما تم إمضاء الاتفاقية المتعلقة بتسليم الوحدات المتنقلة بين النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وسفيان بن عيسى المكلف بتسيير الإذاعة التونسية، والمتعلّقة بعملية التصرّف في الوحدات الإذاعية المتنقلة.

و أعطى النوري اللجمي رئيس الهيئة إشارة انطلاق عمل الوحدات الإذاعية المتنقلة.

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