الهايكا تُغرّم إذاعة ابتسامة أف أم من أجل الترويج للتدجيل والشعوذة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة يوم 31 جانفي 2022، تسليط خطية مالية قدرها 5 آلاف دينار على القناة الإذاعية الخاصة « ابتسامة أف أم » من أجل ما تضمنته حلقة برنامج « الدوامة » التي تم بثها بتاريخ 31 ديسمبر 2021 من خروقات تمثلت في بث مضامين إعلامية تتضمن تدجيلا وشعوذة في إطار حوار مع « حكيم روحاني » للحديث على قدرته على مداواة السحر والجن والتابعة والسرطان والكورونا.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

واعتبرت الإذاعة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها، بتاريخ 07 جانفي 2021، دعتها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والضوابط المهنية في المادة الإعلامية التي تقدمها وإلى تجنب بث مضامين إعلامية تتضمن تدجيلا وشعوذة لما في ذلك من ترويج لمثل هذه الظواهر التي تؤدي إلى انتشار التدجيل والجهل، إضافة إلى أنه يمكن أن يدفع المشاهدين وخاصة الفئات الهشة إلى التسليم بصحة مثل هذا الخطاب.

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