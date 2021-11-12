الهايكا تُقرر إبرام اتفاقية استثنائية مع قناة حنبعل لاستئناف البث

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، إبرام اتفاقية استثنائية مع القناة التلفزية الخاصة حنبعل يتم بموجبها السماح لها بالبث الاستثنائي لمدة محدّدة إلى حين استكمال ملفها القانوني في إطار روزنامة زمنية مضبوطة.

وجاء هذا القرار إثر اجتماع مجلس الهيئة عن بعد بمجلس إدارة قناة حنبعل برئاسة نور الدين حشيشة وبحضور جميع الشركاء، والذي اتسم بالإيجابية وتعهد فيه الشركاء من خلال رئيس مجلس الإدارة بتوفير كل الوثائق القانونية المطلوبة والالتزام بكل الاجراءات التي تضبطها الهيئة.

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