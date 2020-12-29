الهايكا تُوجّه إعلاما بمخالفة عود بخصوص برنامج «ديما لاباس»

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2020، توجيه إعلام بمخالفة عود إلى إدارة قناة التاسعة تتعلق بمضمون حلقة برنامج « ديما لاباس » التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020 .

وأكدت الهايكا أن الحلقة تضمنت انتهاكا لكرامة الإنسان وإهانة للمرأة وتنميط لصورتها، وذلك على معنى الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

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