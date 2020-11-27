الهايكا تُوجّه لفت نظر إلى قناة أم تونيزيا بسبب التسوق عبر الشاشة

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة « أم تونيزيا »، وذلك للخروقات التي تم رصدها في علاقة بالإشهار، حيث تجاوز توقيت بث برنامجها « التسوق عبر الشاشة » (Télé boutique) الفترة المخصصة لبثه، علاوة على بث مقتطفات قصيرة من برامج التسوق عبر الشاشة في شكل ومضات إشهارية دون الالتزام بشروط بثها.

وأكدت الهايكا أن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام قرار الهيئة المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.

وأعلمت الهيئة القناة أنه سيتم مستقبلا احتساب المقتطفات القصيرة لبرامج التسوق عبر الشاشة ضمن الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الاشهارية والمحدد بعشر دقائق في الستين دقيقة.

كما دعت الهيئة إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالاتصال التجاري.

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