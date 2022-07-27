الهايكا تُوقف برنامجا على إذاعة « أمال أف.أم » لمدة شهر بسبب عدم الحياد

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2022، إيقاف برنامج « صباحكم ويكاند » الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الجمعياتية « أمال أف.أم » لمدّة شهر، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 17 جويلية 2022 من البرنامج، والتي تمثلت في عدم الالتزام بالتوازن والحياد والموضوعية والتعددية في الأفكار والآراء حيث قامت المعلقة القارة بالبرنامج باتخاذ مواقف صريحة من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بما من شأنه المس من استقلالية الخط التحريري للإذاعة علاوة على أنه من شأنه توجيه الرأي العام والتأثير في إرادة الناخبين.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقتين موضوع القرار وسحبهما من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011.

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