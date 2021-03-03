الهايكا تُوقف برنامج «أحلى صباح» على إذاعة موزاييك لمدة أسبوع

قرّر مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021، إيقاف برنامج « أحلى صباح » الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة « موزاييك أف.أم » لمدة أسبوع من تاريخ بلوغ القرار، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 23 فيفري 2021 من البرنامج والتي تمثلت في المس من الاحترام الواجب لكرامة الانسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.

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