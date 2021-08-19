الهايكا تُوقف برنامج «الجريمة» على إذاعة نجمة أف أم لشهرين

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 05 أوت 2021، إيقاف برنامج « الجريمة » (le crime) الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة « نجمة أف أم » لمدة شهرين، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 27 جويلية 2021 من البرنامج والتي تمثلت في المس من المصلحة الفضلى للطفل وعدم حماية الفئات الحساسة من المستمعين من عنف المضامين السمعية.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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