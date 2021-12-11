الهايكا تُوقف برنامج «رونديفو 9» على قناة التاسعة لمدة أسبوع

قرّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 11 ديسمبر 2021، إيقاف برنامج « رونديفو 9″ الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة » لمدة أسبوع، وذلك لما تضمنته حلقة 10 ديسمبر 2021 من البرنامج من مشاهد عنيفة وصادمة تمثلت في بث مقطع فيديو يُظهر لحظة إضرام شخص للنار في جسده بمقر حزب حركة النهضة بتونس، في توقيت يسمح بمشاهدته من الأطفال والفئات الهشة وتتأثر بمضمونه الصادم إضافة إلى أنه يمكن أن يصدم أهل الضحية وذويه.

كما قرر رئيس الهيئة سحب الجزء موضوع القرار من حلقة « رونديفو9″ التي تم بثها بتاريخ 10 ديسمبر على قناة « التاسعة » من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه أو استغلاله نظرا لما تضمنه من عنف شديد وصادم، كما أذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه.

وكانت الهيئة قد أعلنت في بلاغ سابق اليوم، أنها وجّهت استدعاءً، على معنى الفصل 30 من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، للممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة « التاسعة » للحضور لديها للاستماع له بخصوص بث مقطع الفيديو المذكور .

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