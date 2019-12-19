الهايكا تُوقف برنامج «La classe» على قناة تونسنا لشهرين

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 09 ديسمبر 2019، إيقاف برنامج « La classe » الذي يتم بثه على قناة « تونسنا » لمدة شهرين، وذلك من أجل الخروقات المسجلة في حلقة 9 نوفمبر 2019 من البرنامج والمتمثلة في المساس بحقوق الطفل ومصلحته الفضلى وتوظيف الأطفال المشاركين في البرنامج لتصفية خلافات شخصية وهو ما يتعارض مع ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث واستغلال الحلقة موضوع المخالفة وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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