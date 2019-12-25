الهايكا تُوقف برنامج LA CLASSE على قناة تونسنا لشهرين

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، إيقاف برنامج « La classe » الذي يتم بثه على قناة « تونسنا » لمدة شهرين، وذلك لما تضمنته حلقة 14 ديسمبر من مخالفات تتعلق خاصة بتوظيف الأطفال دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم وعدم ادراكهم للمعطيات المقدمة لهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى التي تقتضي ضرورة النأي بهم عن التجاذبات السياسية وغيرها.

هذا، وباعتبار أن مجلس الهيئة كان قد أصدر بتاريخ 19 ديسمبر 2019 قرارا يقضي بإيقاف البرنامج المذكور لمدة شهرين لارتكابه مخالفة متعلقة بالمس من مصلحة الطفل الفضلى، فقد ارتأى ضم المخالفتين واتخاذ قرار واحد يقضي بإيقاف البرنامج لمدّة شهرين انطلاقا من تاريخ هذا القرار.

كما قرر مجلس الهيئة عدم إعادة بث الحلقة المذكورة موضوع المخالفة وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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