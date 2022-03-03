الهايكا تُوقف نهائيا برنامج «الإثنين الرياضي» ونسخته الحالية «ديما سبور»

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2022، إيقاف برنامج « الإثنين الرياضي » الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة « تونسنا » بنسختيه « الإثنين الرياضي » و »ديما سبور » بصفة نهائية وتسليط خطية مالية على القناة قدرها 50 ألف دينار.

واعتبرت الهايكا القناة في حالة « عدم امتثال » نظرا لعدم التزامها بتنفيذ قرار الهيئة الصادر بتاريخ 03 فيفري 2022 والمتمثل في إيقاف برنامج « الإثنين الرياضي » بصفة نهائية والالتفاف عليه من خلال مواصلة بث نفس المضمون مع تغيير اسم البرنامج إلى « ديما سبور ».

كما قرر المجلس سحب جميع حلقات البرنامج في نسختيه الأولى والثانية من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها.

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