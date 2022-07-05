الهايكا تُوقف نهائيا برنامج القفة على قناة حنبعل

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 16 جوان 2022، الإيقاف النهائي لبرنامج « القفة » الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة « حنبعل » .

وأرجعت الهايكا سبب الإيقاف لما اعتبرتها مخالفات جسيمة مسجلة بحلقتي 04 و11 جوان 2022 منه والمتمثلة في استغلال مأساة الأشخاص والمتاجرة بها وانتهاك كرامة الذات البشرية خاصة من ذوي الإعاقة والفئات الهشة بما من شأنه المسّ من الاحترام الواجب لكرامة الانسان.

كما قررت الهيئة عدم إعادة بث الحلقتين موضوع القرار وسحبهما من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.

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