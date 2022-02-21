الهايكا: رخصة وقتية لبث قناة نسمة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي في كلمة له اليوم الاثنين، أن مجلس الهيئة التقى زياد الريبة الممثل القانوني لقناة « نسمة تي.في » في إطار سلسلة الجلسات الخاصة بتسوية وضعية القناة.

وبين اللجمي بأن الممثل القانوني تعهّد بتوفير كل الضمانات للقطع مع الشركة القديمة التي كانت تدير القناة، بما في ذلك المتعلّقة بالتسمية، إضافة إلى تعهّده بالحفاظ على العاملين بها من صحافيين وتقنيين وعملة في إطار الشركة الجديدة وتمكينهم من مستحقاتهم المادية.

ويتم إعداد بنود الاتفاقية الاستثنائية، والتي على ضوئها يتم إسناد رخصة وقتية للبث، وفق رئيس الهايكا.

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