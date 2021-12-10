الهايكا: لفت نظر لإذاعة موزاييك وخطية مالية لشمس أف أم

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 10 ديسمبر 2021، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة « موزاييك أف أم » على خلفية الخرق المسجّل في فقرة « 10 مينوت كرونو » ببرنامج « أحلى صباح » التي تم بثها بتاريخ 15 نوفمبر2021 والمتمثل في المسّ من كرامة الإنسان والإهانة والتمييز ضد المرأة على أساس مظهرها وشكلها الخارجي، حيث علق مقدم البرنامج على خبر طلب الأردن فتح تحقيق للتثبت من جنس حارسة مرمى الفريق الإيراني بأسلوب فيه سخرية وتهكم على شكلها ومظهرها الخارجي.

ودعت الهيئة « موزاييك أف.أم » إلى توخي مزيد من الحذر في اختيار العبارات التي ترد في تعاليق مقدمي البرامج والمعلقين القارين احتراما لكرامة الإنسان وتجنب كل خطاب أو فعل فيه تمييز ضد أي فئة من المجتمع لأي سبب.

كما قرر مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة يوم 02 ديسمبر 2021، تسليط خطية مالية قدرها 5 آلاف دينار على القناة الإذاعية « شمس أف أم »، من أجل ما تضمنته حلقة 11 أكتوبر 2021 من برنامج « أستوديو شمس » من عبارات فيها سب وشتم ومس من كرامة الإنسان، وذلك في إطار تعليق المعلقين القارين بالبرنامج على خطاب الرئيس السابق المنصف المرزوقي بفرنسا.

وقرر المجلس عدم إعادة بث الجزء من الحلقة المتضمن للخروقات وسحبه من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

واعتبرت الإذاعة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها، بتاريخ 03 أوت 2021، دعتها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بأن لا تتضمن البرامج التي يتم بثها سبا وشتما ومسا من كرامة الانسان، وأن يضطلع الصحفيون والصحفيات بدورهم للتصدي لمثل هذه المضامين.

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