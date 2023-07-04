الهجرة أبرز محاور محادثة هاتفية بين وزير الدّاخليّة ونظيره الإيطالي

اخر تحديث : 04/07/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير الداخلية ونظيره الايطالي

جرت مساء يوم أمس الاثنين 03 جويلية 2023، مكالمة هاتفية بين وزير الدّاخلية كمال الفقـي ونظيره الإيطالي Matteo Piantedosi، واستعرض خلالها الوزيرين علاقات التعاون وبرامج الشراكة التي تربط وزارتي داخلية البلدين لا سيما في مجال « الهجرة » و »الجريمة المنظمة ».
هذا وقد عبر الطرفان عن استعدادهما الموصول وعزمهما الراسخ على مزيد توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرقى المستويات بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.


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