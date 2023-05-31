الهجرة غير النظامية أبرز محاور جلسة بين وزارة الداخلية ومسؤولين بريطانيين

انعقدت صباح اليوم الاربعاء 31 ماي 2023، بمقر الوزارة جلسة عمل جمعت وفدا عن وزارة الداخلية ضمّ كل من المدير العام آمر الحرس الوطني، المدير العام لشرطة الحدود والأجانب والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، بكلّ من وزير الهجرة المعتمد لدى وزير الداخلية البريطاني « Robert Jenrick » وسفيرة بريطانيا بتونس « Helen Winterton » والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارة.

وقد تمّ التطرّق لموضوع الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية نحو الفضاء الأوروبي، حيث كان اللقاء فرصة لاطلاع الجانب البريطاني على مقاربة الوزارة في معالجة هذه الظاهرة ومزيد فهم أولويات واحتياجات الجانب التونسي لاحتوائها، كما استعرض الجانب البريطاني تجربة المملكة المتحدة في مجال الهجرة غير النظامية والمجهودات المبذولة للحد منها.

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