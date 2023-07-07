الهجرة غير النظامية من محاور لقاء وزير الداخلية بسفير الجزائر في تونس

اخر تحديث : 07/07/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير داخلية

استقبل وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الجمعة 07 جويلية 2023، بمقر الوزارة سفير جمهورية الجزائر بتونس « عزوز باعلال »، حيث استعرضا وضع التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين وتبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات، ولا سيما في مجال الهجرة غير النظامية، وتنمية المناطق الحدودية خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، تجسيدا لعمق وعراقة علاقات الأخوة التي تربطهما.


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