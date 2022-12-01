الهريسة في قائمة التراث العالمي لليونسكو

أقرّت اللجنة الدولية الحكومية لليونسكو، في دورتها 17 المنعقدة بالمغرب بمدينة الرباط من 28 نوفمبر إلى 03 ديسمبر 2022، تسجيل عنصر « الهريسة : المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعيّة » ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

ويسلّط الملفّ الضوء على « الهريسة » بوصفها ذاكرة حيّة تتجسّد في جملة من المعارف والمهارات التقليدية والفنون والعادات المطبخية والغذائية ويبرز ما تحيل عليه من قيم ذوقية واجتماعية ورمزيّة، فضلا عمّا تنطوي عليه من تنوّع وإبداع يتجلّيان في ثراء الأساليب التقنية لإعدادها واستخداماتها حسب التقاليد المحلية والجهوية، وما تشهده من تجديد مستمرّ يرسّخ دورها في المجتمع.

وأعربت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، عن فخر تونس بهذا التسجيل الجديد الذي يعزّز موقع الجمهورية التونسية ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية،

وبهذا تكون الجمهورية التونسية سجلت ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية العناصر التالية:

2018 المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان: ملف وطني

2019 النخلة: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات: ملف عربي مشترك

2020 صيد الشرفية بجزر قرقنة: ملف وطني.

2020 الكسكسي: المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاجه واستهلاكه: ملف مغاربي مشترك مع الجزائر والمغرب وموريتانيا.

2021 فنون الخطّ العربيّ، المهارات والمعارف والمُمارسات: ملف عربي مشترك

كما أودعت الجمهورية التونسية الملف الوطني: « فنون العرض لدى طوايف غبنتن » والملف العربي المشترك حول « النقش على المعادن » .

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