الهلال الأحمر التونسي يُقدّم هبة لوزارة الصحة

إنتظم صباح اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، بمقرّ وزارة الصحّة موكب تسلم هبة من الهلال الأحمر التونسي تتمثل في معدات وقائية تفوق قيمتها 500 ألف دينار موجهة خصيصا لحماية العاملين في القطاع الصحي من سلك طبي وشبه طبي وأسلاك موازية.

وقد أشرف على هذا الحفل كل من فوزي مهدي وزير الصحة وثريا الجريبي الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وعبد اللطيف الشابو رئيس الهلال الأحمر التونسي.

يذكر أن هذه المنظمة الوطنية قد انخرطت في البرنامج الوطني « عزيمة » الذي يعمل على تشبيك مبادرات وجهود مختلف مكونات المجتمع المدني لمعاضدة برامج الدولة الهادفة لمقاومة وباء كورونا وذلك من خلال تكثيف عمليات تجميع أدوات الوقاية من العدوى وتوزيعها على مستحقيها وتنظيم حملات تحسيس وتوعية بخطورة هذا المرض وملاءمتها مع تطور البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الدولة مع مزيد مساعدة الفئات الهشة للحصول على وسائل الحماية من العدوى إضافة إلى تثمين كل المبادرات الكفيلة بالحد من إنتشار تفشي هذا الوباء في بلادنا.

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