الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تلجأ إلى القضاء وتستعدّ لمقاطعة العودة المدرسية القادمة

قررت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي خلال انعقادها يوم أمس الأربعاء، اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية التي اعتبرتها « لا قانونية » ومن بينها حجز أجور 17 ألف معلم وسحب الإدارة من 350 مديرا .

وشددت الهيئة على أن قرارات الوزارة عقاب جماعي غير مسبوق يهدف إلى تجويع المعلمين، مطالبة إياها بضرورة التراجع الفوري عنها وداعية المعلمين إلى عدم الترشح إلى خطة مدير مدرسة.

كما قررت الهيئة مواصلة حجب الأعداد وخوص مختلف الأشكال النضالية الجهوية القطاعية من الاعتصامات والتجمعات مع تنظيم يوم غضب وطني يتوج بمسيرة وطنية.

كما قررت الهيئة الإدارية القطاعية البقاء مفتوحة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية بما في ذلك مقاطعة العودة المدرسية 2023-2024.

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