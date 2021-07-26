الورتايني: هناك توصيات خاصة ووحدات الأمن بالمطار تُباشر مهامها بأكثر جاهزية

أكد أنيس الورتاني كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أن هناك توصيات خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه تونس .

وقال الورتاني إن وحدات الأمن بالمطار تُباشر مهامها بصفة عادية ولكن بأكثر جاهزية لتكون العين الساهرة على المعابر الحدودية، مؤكدا أنهم متحملين مسؤولياتهم.

كما لم ينفي الورتاني ولم يؤكد ما تم الترويج له بخصوص محاولات عديد الشخصيات ليلة البارحة السفر عبر مطار تونس قرطاج، مبررا ذلك بوجود أناس تصطاد في الماء العكر.

كما نفى كاتب عام النقابة الجهوية لأمن المطار تواجد الجيش الوطني في محيط المطار، مؤكدا أن الوحدات الأمنية تتولى حماية المطار.

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