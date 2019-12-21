الوردة البيضاء تنفي علاقتها بصفقة قمح مستورد فاسد



أكدت شركة الوردة البيضاء في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه لا علاقة لها بما تداولته بعض المواقع من معطيات حول علاقة شركة الوردة البيضاء بصفقة قمح مستورد فاسد.

ونفت الشركة مطلقا ما تم الترويج له، معتبرة أن إقحامها فيه من بعض الأطراف المأجورة يهدف إلى تشويه الشركة المعروفة بجودة منتجاتها واحترامها الصارم لمقاييس السلامة الصحية.

و أكدت الشركة أنها ستقاضي الأطراف التي تقف وراء فبركة هذا الخبر وكل من تورط بسوء نية في ترويجه.

كلمات البحث :الوردة البيضاء;صفقة;قمح