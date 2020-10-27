الوزير الأسبق كمال بن ناصر أول عربي افريقي يفوز بالجائزة العالمية لتنمية الطاقة المستدامة

أحرز رئيس المنظمة العالمية لمهندسي النفط ووزير الصناعة والطاقة والمناجم السابق كمال بن ناصر على الجائزة العالمية المرموقة لتنمية الطاقة المستدامة وذلك في حفل الجائزة الكبرى الذي أقيم في مدينة هيوستن الأمريكية.

و يكون بذلك بن ناصر أول مواطن عربي وافريقي يحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة في مجال الطاقة، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن كمال بن ناصر ترأس المعهد التكنولوجي بشركة « شلمبرجير » في البرازيل والتي تعد أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط.

كما قدم العديد من الدورات في اطار مكتب للدراسات الهندسية في مجال النفط حول الطاقة العالمية والتفكير الاستراتيجي والتخطيط وشارك في تأليف أكثر من 120 مطبوعة و17 كتابا.

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