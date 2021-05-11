الوزير الأول البرتغالي: شركاء تونس في الاتحاد الاوروبي سيقفون دائما الى جانبها

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بمقر الوزارة الأولى بلشبونة، الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، والذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

ونوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بتميز علاقات الصداقة والتعاون القائمة على الثقة المتبادلة بين البلدين والتقاء التوجهات الاقليمية وذات الاهتمام المشترك بين تونس والبرتغال.

وبيّن هشام مشيشي أن جائحة كوفيد-19 أثرت كثيرا على الوضعية الاقتصادية لبلادنا مثلما أثرت على باقي دول العالم، باعتبار وأن تونس قادمة على اصلاح اقتصادي هام يتطلب دعما وتضامنا دوليين خاصة من شركائها الاوروبيين.

وفي هذا الاطار، أثار رئيس الحكومة مسألة جلب التلاقيح بالكيفية المطلوبة لتمكين شرائح واسعة من المواطنيين، والقطاعات الحساسة التي لها ارتباط بالاقتصاد الوطني، وخاصة العاملين في قطاع السياحة حتى تستقبل تونس خلال الموسم السياحي أعدادا متزايدة من السياح الاوروبيين.

من جهته، أكد الوزير الأول البرتغالي أن البرتغال وتونس بلدان صديقان يتقاسمان مبادئ مشتركة، وأن تونس ستتخطى أزمتها الاقتصادية مثلما تخطها البرتغال بحكم انها تمثل استثناء ديمقراطيا في المنطقة وأن شركائها في الاتحاد الاوروبي سيقفون دائما الى جانبها.

هذا واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الخامس للجنة العليا المشتركة بلشبونة موفى هذه السنة.

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