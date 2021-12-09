الوزير الأول الجزائري في زيارة لتونس

يشرع الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى تونس تدوم يوما واحدا على رأس وفد وزاري هام.

وكشف بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى الجزائرية أن « هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأتي تأكيدا على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية، ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ».

و أضاف المصدر نفسه أن زيارة بن عبد الرحمان تأتي « تجسيدا للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات ».

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