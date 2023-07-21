الوزير الأول السابق رشيد صفر في ذمّة الله

توفي مساء الخميس 20 جويلية 2023، الوزير الأول الأسبق رشيد صفر عن عمر ناهز 89 سنة.

والراحل صفر خريج كلية الحقوق والمدرسة الوطنية للأداءات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد بباريس وكلية السربون سنتي 1958 و1959.

وقد تحمل الفقيد حقائب وزير للصناعة (1977-1979) والدفاع الوطني (1979-1980) ثم للصحة (1983-1980) ثم الاقتصاد (1986) قبل أن يكلفه الرئيس الراحل الحبيب بالوزارة الأولى من جويلية 1986 إلى أكتوبر 1987.

وللتذكير فالراحل هو ابن الزعيم السياسي المحامي الطاهر صفر المؤسس للحزب الحر الدستوري الجديد مع الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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