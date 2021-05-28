الوزير الأول الفرنسي في زيارة إلى تونس يومي 2 و3 جوان

أشرف رئيس الحكومة صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مجالات التعاون التونسي الفرنسي.

وأشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع تونس بفرنسا، التي نشترك معها في قيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق الانسان، معربا عن العمل لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات في إطار رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات التونسية الفرنسية.

وعدّد مشيشي في ذات السياق الدعم الفرنسي المتواصل لتونس في إطار التعاون الثنائي والاتحاد الأوروبي وحتى مع المؤسسات الدولية المانحة.

كما أبرز هشام مشيشي أن تونس توّفر بدورها لفرنسا، الشريك الاقتصادي وأحد أكبر المستثمرين ببلادنا، مناخا مشجعا على الاستثمار في إطار تنمية متضامنة ممّا يعود بالفائدة على مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأكّد مشيشي على أهمية زيارة الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس يومي 02 و03 جوان 2021 والتي تأتي في إطار اجتماع المجلس الأعلى للتعاون أحدّ أهمّ المواعيد الاقتصادية لتدعيم العلاقات التونسية الفرنسية الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية.

وكان مكتب الوزير الأول الفرنسي قد أصدر بيانا يوم الأحد، أعلن فيه بأن الزيارة ستكون مناسبة لتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الإقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني.

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