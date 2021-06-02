الوزير الأول الفرنسي يحلّ بتونس

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأربعاء، بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولي الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 02 و03 جوان الجاري.

ويرافق الوزير الأول الفرنسي في هذه الزيارة وفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.

وسيشارك الوزير الأول الفرنسي خلال زيارته إلى تونس في أشغال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تلتئم كل سنتين وتعتبر أحد أهمّ المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين ووفود رفيعة المستوى بين البلدين. كما سيحضر رفقة رئيس الحكومة إمضاء اتفاقيات تعاون مشتركة في عدد من المجالات.

كما سيشارك في اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة الذي ينظّمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية.

وسيكون للوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس لقاءات ومباحثات حول واقع وآفاق التعاون المشترك مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام مشيشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

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