الوزير: رصد 5 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون لوافدين من الخارج

أعلن مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس، رصد 5 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون لوافدين من الخارج ليرتفع عدد الإصابات بهذه السلالة في تونس إلى 6 حالات.

وبين الوزير بأنه تم أخذ العينات من المصابين يوم 20 ديسمبر الجاري في مطار تونس قرطاج الدولي.

وللتذكير فقد تم مطلع الشهر الجاري، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في تونس لشاب يبلغ من العمر 26 سنة من دولة إفريقية (الكونغو الديمقراطية)، قادم من مطار إسطنبول.

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