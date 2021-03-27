الوزير: لم نعتمد شهادة تلقيح تثبت التطعيم ضد كورونا لكن سنعتمده في هذه الحالة

أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، عدم اعتماد تونس حاليا لشهادة تلقيح تثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الوزير إن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي توصيات بشأن تقديم مثل هذه الشهادة وفي حال فرضت المنظمة في لوائحها الصحية لاحقا العمل بهذه الشهادة، ستقوم تونس باعتمادها وتسليمها الى مستحقيها.

وأوضح الهاشمي الوزير بأن المنظومة الالكترونية للتلقيح « إيفاكس » توفر قاعدة بيانات متكاملة عن المسجلين في عملية التلقيح وعن قائمة الملقحين، مما سيخول لاحقا تقديم شهادة تلقيح للمنتفعين إذا أصبح العمل بهذه الوثيقة مدرجا في اللوائح الصحية للمنظمة العالمية للصحة.

من جهة أخرى، أكد الهاشمي الوزير أنه لم يقع منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الجاري تسجيل أي مضاعفات خطيرة جراء اللقاح، مؤكدا أنها مجرد أعراض بسيطة تتمثل في حمى أو صداع طفيف، مشيرا إلى أنه في حال بروز مضاعفات جراء التلقيح فإنه يمكن الاتصال بالرقم الأخضر 80102021 الموجود على منظومة « إيفاكس » لتوجيههم إلى المركز الوطني لليقظة الدوائية .

كلمات البحث :الوزير;تطعيم;كورونا