الوزير: متحور أوميكرون أسرع انتشارا لكنّه أقلّ خطورة

أكّد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، أنّ البلاد سجّلت إلى حد اليوم 10 إصابات بمحتور « أوميكرون » لم تستجوب أي حالة منهم الذهاب إلى المستشفى، مُبرزا بأن متحور أوميكرون ليس كبقية المتحورات، حيث ينتشر بصفة أسرع بكثير من البقية، لكن نسبة خطورته أقل من متحور »دلتا » .

وبين الوزير بأن متحور دلتا هو الطاغي في تونس اليوم وأن التحضيرات في مستشفيات تونس متواصلة ولم تتوقف منذ الموجة الأخيرة وهي مستعدة لأي سيناريو.

كما استبعد الوزير غلق الحدود باعتبار وأنّ سياسة »صفر حالة » التي تعتمدها بعض البلدان أثبتت عدم نجاعتها، موضحا بأن تونس تعتمد إجراءات وشروط مشددة للدخول للبلاد التونسية، على غرار إلزامية استظهار الوافد بجواز التلقيح وتحليل »بي سي آر » سلبي واخضاعه ضرورة لتحليل سريع في المعابر.

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