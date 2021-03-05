الوزير يُرجّح وصول أول دفعة من تلاقيح كورونا الأسبوع القادم

رجّح مدير معهد باستور الدكتور الهاشمي الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 5 مارس 2021، أن تحط خلال الأسبوع القادم طائرة بتونس تحمل دفعة أولى من التلاقيح ضد فيروس كورونا، على أن تنطلق حملة مكثفة للتلقيح بالمراكز المخصصة لذلك بعد 24 أو 48 ساعة من وصوله.

وكشف الوزير عن تفاصيل التلاقيح والتي وستكون على النحو التالي:

- 93600 ألف جرعة من نوع « فايزر » في إطار مبادرة كوفاكس

-حوالي 500 ألف من نوع « استرازينيكا » كدفعة أولى مجانا، وسيصل العدد في إطار مبادرة كوفاكس إلى 4.5 مليون تلقيح.

- 30 ألف جرعة من تلقيح « سبوتنيك »

-هبة صينيّة تقدّر بـ 300 ألف جرعة

وأشار الوزير إلى وجود فرق متنقلة في مراكز التلقيح للذين لا يستطيعون التنقل.

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