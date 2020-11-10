الوزير: 20 % من التونسيين ستكون لهم الأولوية في الانتفاع بالتلقيح ضدّ كورونا

أعلن مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، أن 20 بالمائة من التونسيين ستكون لهم الأولوية في الانتفاع بالتلقيح ضدّ كورونا الذي وصل مرحلته الثالثة أي المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية قبل التسويق، متوقعا إمكانية الوصول إلى 50 بالمائة من التونسيين لتحقيق المناعة للمجتمع ككل.

ويهمّ التلقيح خاصة المتقدمين في السن ومن لهم أمراض مزمنة والطاقم الصحي والمسؤولين الكبار ومن لهم مسؤوليات في الدولة .

وقال الوزير إنّ قسطا كبيرا من التلاقيح سيكون مجاني بمراكز الصحة الأساسية، مشيرا إلى أن وزير الصحة فوزي المهدي التقى بمدير البنك العالمي الذيأكد له بأن تونس ستتحصل على دعم لاقتناء التلقيح.

من جهته، أعلن الباحث في علوم المناعة حمادي العيادي أن شركة فايزر ستنتج 50 مليون لقاح ضدّ كورونا بنهاية العام الحالي .

كلمات البحث :التونسيين;تلقيح;كورونا