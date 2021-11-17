الوضعية الصحية للمؤذن الذي تعرض لطعن بسكين

أكد المدير الجهوي للصحة بسوسة الدكتور محمد الغضباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الأربعاء، أن الوضعية الصحية للمؤذن الذي تعرض أمس إلى طعنة بسكين في ولاية المهدية بخير وأن حالته الصحية الآن مستقرة وفي تحسن ولا خوف عليه.

وبين الغضباني بأن المؤذن كان قد تعرض إلى طعنتين، الأولى تحت الكتف الأيسر والثانية على مستوى الفقرة السابعة للعمود الفقري الظهري تكسرت على إثرها السكين وبقي نصفها في جدار الفقرة السابعة.

وأكد الطبيب أن الرئتان لم تتضررا وأن المؤذن أجرى بعد نقله إلى مصحة خاصة بولاية سوسة عملية جراحية كُللت بالنجاح حيث اتُّسمت حالته الصحية حاليا بالمستقرة.

وكشف المسؤول بأن وزير الشؤون الدينية ووالية سوسة زارا يوم أمس المريض للاطمئنان على حالته.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أنه تم إحالة المتهم في عملية طعن مؤذن خارج إطار المسجد على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية، على أن يتم إثر التقرير الطبي إتخاذ الأحكام اللازمة ضد الجاني، إما بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية او إحالته على انظار القضاء.

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