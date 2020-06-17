الوضع الأمني في الداخل وعلى الحدود على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

ونظر المجلس في جملة من المواضيع من بينها بالخصوص الوضع العام للقوات العسكرية والجوانب المتصلة بالوضع الأمني والعسكري داخل تونس وعلى الحدود، فضلا عن التطرق إلى الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني.

وجدد رئيس الدولة خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المؤسسة العسكرية مبينا أنها من مفاخر تونس وأكد أنها بعيدة عن كل الصراعات ولا ولاء لها إلا للوطن، وثمن بالمناسبة ما قدمته من مجهودات في المجال العسكري والمدني من خلال إسناد الطب المدني وتدخلها في حالات الطوارئ وبالخصوص تعزيز مجهودات السلطات الأمنية في فرض احترام حظر الجولان في المدة الماضية.

كما توجه رئيس الدولة بتحية لجيش الطيران على ما قدمه من مجهودات في إجلاء التونسيين العالقين في عديد المدن من مختلف بلدان العالم.

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