الوضع الاجتماعي العام محور لقاء الفخفاخ بالطبوبي

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الأربعاء غرة جويلية 2020، بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية تواصل الحوار الاجتماعي الهادف إلى تنقية المناخ الاجتماعي وتجاوز الإشكاليات العالقة وإيجاد الحلول لمختلف الملفات المطروحة في اطار اجتماعي وسياسي مستقر يساعد على إيجاد الحلول الملائمة وتلبية انتظارات التونسيين ويمكّن من تجسيم البرامج الاجتماعية للحكومة وتنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادي.

وأبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء تطرّق إلى الوضع الاجتماعي العام بالبلاد وإلى المرحلة التي تمرّ بها مؤسسات الدولة مشيرا إلى ضرورة تجاوز التجاذبات وتباين وجهات النظر السياسية وتداعياتها السلبية التي لا تخدم المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

كما أوضح نور الدين الطبوبي أن اللقاء مثـّل مناسبة للتطرق إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بتنقية المناخ الاجتماعي إضافة إلى عدد من الملفات أبرزها وضعيّات التشغيل الهشّ خاصة لدى عملة الحضائر والمدرسين النواب مؤكدا على أهمية إيجاد الحلول الملائمة وتجاوز تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على البلاد.

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