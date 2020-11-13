الوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار أبرز محاور لقاء المشيشي والطبوبي

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الحكومة بالقصبة.

وجدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي حرصه على التشاور مع المنظمات الوطنية العتيدة وكل القوى السياسية الفاعلة بالبلاد للعمل بصفة تشاركيّة على بعث مقاربة تنموية شاملة، معتبرا أنّ التجارب التنموية السابقة والحلول الترقيعيّة أثبتتا عدم الفاعليّة على أرض الواقع.

وأفاد أمين عام المنظّمة الشغيلة أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد خاصة فيما يتعلّق بالوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار غير المسبوق جرّاء الصعوبات التي تشهدها منظومة الإنتاج والمنظومّة الفلاحية عموما على مستوى التسويق نتيجة وفرة الإنتاج ممّا يُحتّم ضرورة مراقبة مسالك التوزيع.

كما تطرّقت المقابلة للأجر الأدنى المضمون والوضع الصحي بالبلاد وضرورة دعم المستشفيات العمومية في ظل انتشار وباء كورونا، إضافة الى بعض التوتّرات الاجتماعية في عديد الجهات .

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