الوضع الاقتصادي والاجتماعي محور لقاء سعيّد بالمشيشي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة، داعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة هذه الأوضاع تقطع مع المقاربات السابقة التي أثبت التاريخ فشلها.

وتناول اللقاء أيضا الوضع المالي وخاصة مشروع قانون المالية التعديلي ومشروع قانون المالية للسنة القادمة.

كما تم التطرق إلى تطورات الوضع الصحي في مختلف جهات البلاد، وقد تم التأكيد على ضرورة اتخاذ مبادرات جديدة كلما استوجب الأمر ذلك.

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