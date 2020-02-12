الوضع السياسي الراهن محور لقاء قيس سعيّد بالطبوبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020، بقصر قرطاج أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع السياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق الإعلان عن تركيبة الحكومة.

وأكد الأمين العام للاتحاد على ضرورة أن يكون نواب الشعب في مستوى ثقة ناخبيهم داعيا إلى التحلي بروح مسؤولية عالية ووضع مصلحة الدولة فوق المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة.

وأعرب سعيّد عن ثقته في رئيس الدولة وفي قدرته على القيام بدوره الوطني للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد.

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