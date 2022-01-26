الوضع العام في البلاد محور لقاء سعيد ببودن

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 26 جانفي 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد خاصة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب متابعة تطوّر الأوضاع الصحية نتيجة لتواصل انتشار جائحة كوفيد-19 وتحوّرها بين الحين والآخر.

كما تطرّق اللقاء إلى جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم غد الخميس 27 جانفي 2022.

كلمات البحث :الوضع العام;بودن;سعيد;لقاء