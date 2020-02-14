الوطد يدعو للتصدّي إلى الترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة

اخر تحديث : 14/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الوطد

اعتبر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في بيان أصدره اليوم الجمعة، مراجعة القانون الانتخابي بما في ذلك نظام الاقتراع امر ضروري يحتاج إلى حوار سياسي و مجتمعي واسع ومعمق لمزيد تعزيز السيادة الشعبية بتكريس مبادئ النزاهة و الشفافية والقطع مع المال السياسي الفاسد و توظيف الاعلام و المرافق العمومية و لا يمكن اختصار تنقيحه في بعض الإجراءات التي تخدم مصالح حزبية ضيقة.

ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى الوقوف ضد تمرير هذا التنقيح.
وكانت لجنة النظام الداخلي صلب مجلس نواب الشعب قد صادقت اليوم، على الترفيع في نسبة العتبة إلى 5% .


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