الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر في زيارته لتونس



حيا رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الاثنين 24 فيفري 2020 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وعقد رئيس الدولة بقصر قرطاج جلسة مباحثات على انفراد مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، تلتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتطرقت المباحثات بالخصوص إلى علاقات التعاون التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الرأي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك عربيا ودوليا.

وقد تضمن الوفد الرسمي القطري كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية ورئيس جهاز أمن الدولة ومساعد رئيس الديوان الأميري ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان ومدير إدارة المحافظ الإقليمية في جهاز قطر للاستثمار ورئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع إلى جانب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية وسفير قطر بتونس.

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