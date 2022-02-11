الوكالة الأمريكية للتنمية بتونس تنبّه من استعمال اسمها وشعارها في عمليات تحيّل



أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس عن وجود روابط ومواقع إلكترونية احتيالية تقوم باستخدام شعارها واسمها لتقديم خدمة تسهيل طلب منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مقابل رسوم.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أن جميع هذه المواقع والمنظمات والروابط غير مصرح لها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتستخدم شعارها واسمها بشكل غير قانوني للاحتيال على الأفراد والشركات الذين يسعون للحصول على دعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبينت السفارة بأن الشركاء والاستشاريين والوسطاء المعتمدين من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا يجمعون ولا يفرضون رسوما لتقديم طلبات منح من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منبهة بضرورة عدم التعامل مع أي فرد أو منظمة تحاول جمع أو فرض رسوم مقابل تقديم طلب منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفاديا لأي عملية احتيال.

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