الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس لم تتلق اية شكاية من وزير الداخلية ضد البحيري

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس لم تتلق اية شكاية من وزير الداخلية ضد المحامي نور الدين البحيري وذلك الى حدود الساعة منتصف النهار والنصف من تاريخ اليوم الثلاثاء.

وياتي هذا التوضيح على اثر تصريح عميد المحامين ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، الذي قال ان « وزير الداخلية اعلمه بتوليه احالة شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المحامي نورالدين البحيري وهي لا زالت تراوح مكانها بالوكالة العامة » ، وفق ما اكده الطرخاني لوكالة تونس افريقيا للانباء.

يشار الى انه تم وضع القيادي بحركة النهضة والنائب والمحامي نور الدين البحيري تحت الاقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر2021 وقد اعتبرت هيئة الدفاع عن البحيري ان هذا الاجراء يعد « اختطافا » واحتجازا دون أي وجه قانوني.

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